«В США вернутся $4 трлн из офшоров»: Трамп похвалил налоговую реформу
Вашингтон, 21 декабря, 2017, 01:35 — ИА Регнум. Возврат в США четырех триллионов долларов, скрытых в офшорах, станет возможным в результате налоговой реформы, одобренной американским Конгрессом США, заявил глава государства Дональд Трамп на заседании администрации в Белом доме.
«В результате этой реформы $4 трлн, хранящихся в офшорах, вернутся в страну», — заявил Трамп.
Американский лидер подчеркнул, что средства пойдут в том числе и на создание новых рабочих мест. Кроме того, теперь компании, которые раньше не могли использовать деньги «здесь» из-за несовершенства налоговой системы, теперь смогут это сделать.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря американский парламент одобрил законопроект о налоговой реформе: «за» проголосовали 224 конгрессмена. Теперь закон должен подписать глава государства.
Напомним, Трамп пришел к власти, обещая, в том числе, снизить налоги и обеспечить новые рабочие места для соотечественников. Теперь в результате нововведения налоги для бизнеса, корпораций и предприятий будут снижены: с 35% — до 21%.
Отметим, что противники налоговой реформы Трампа указывают на ее «подводные камни». 14 декабря в The Daily Signal вышла статья, вскрывающая мифы о предстоящем нововведении.
Так, по мнению экспертов, налоговая реформа приведет к сокращению налогов для богатых, а для всех остальных налоги будут увеличены. Она не приведет к росту экономики, а лишь увеличит государственный долг. Кроме того, нововведение плохо отразится на пенсионерах.
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