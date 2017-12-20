Вашингтон, 21 декабря, 2017, 01:35 — ИА Регнум. Возврат в США четырех триллионов долларов, скрытых в офшорах, станет возможным в результате налоговой реформы, одобренной американским Конгрессом США, заявил глава государства Дональд Трамп на заседании администрации в Белом доме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«В результате этой реформы $4 трлн, хранящихся в офшорах, вернутся в страну», — заявил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что средства пойдут в том числе и на создание новых рабочих мест. Кроме того, теперь компании, которые раньше не могли использовать деньги «здесь» из-за несовершенства налоговой системы, теперь смогут это сделать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря американский парламент одобрил законопроект о налоговой реформе: «за» проголосовали 224 конгрессмена. Теперь закон должен подписать глава государства.

Напомним, Трамп пришел к власти, обещая, в том числе, снизить налоги и обеспечить новые рабочие места для соотечественников. Теперь в результате нововведения налоги для бизнеса, корпораций и предприятий будут снижены: с 35% — до 21%.

Отметим, что противники налоговой реформы Трампа указывают на ее «подводные камни». 14 декабря в The Daily Signal вышла статья, вскрывающая мифы о предстоящем нововведении.

Так, по мнению экспертов, налоговая реформа приведет к сокращению налогов для богатых, а для всех остальных налоги будут увеличены. Она не приведет к росту экономики, а лишь увеличит государственный долг. Кроме того, нововведение плохо отразится на пенсионерах.

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