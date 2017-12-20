Минск, 21 декабря, 2017, 01:08 — ИА Регнум. Голосование Белоруссии против антироссийской резолюции по Крыму — это протест против применения такого контрпродуктивного инструмента, как страновая резолюция, заявил глава отдела пресс-службы белорусского МИД Андрей Шупляк, сообщает «БелТА».

Tom Page В здании ООН

Комментируя решение Минска по резолюции, инициированной Киевом и принятой Генеральной Ассамблеей ООН, белорусский дипломат пояснил, что Белоруссия всегда голосовала против любых страновых резолюций.

«Это наша принципиальная позиция. Мы на собственном опыте знаем, что такое попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве, — сказал Шупляк. — Более того, мы считаем, что Генеральная Ассамблея ООН — не место для обсуждения и принятия подобных страновых документов».

Белорусский дипломат отметил, что Минск уже вносил предложение полностью снять с голосования в Организации Объединенных Наций весь пакет страновых резолюций. Но его не поддержали, причем белорусские представители «подверглись остракизму со стороны некоторых сильных мира всего».

Дипломат подчеркнул, что голосование против страновых резолюций вовсе не говорит о «бесчувственности» Минска «к озабоченности их инициаторов».

«Наше голосование против этого инструмента — попытка привлечь внимание к его не только неэффективности, но к его разрушительности, — сказал Шупляк. — Без настойчивого поиска путей и возможностей к сближению позиций, за рамками обвинительных резолюций, решения существующих проблем не найти».

Читайте также: «Лукашенко нам не друг, не партнёр, а враг!»: В Киеве истерика из-за Минска

Напомним, 19 декабря 3-й комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Киевом резолюцию по Крыму. «За» проголосовали 70 стран, в том числе США, против — 26 стран, в том числе Россия и Белоруссия.

В резолюции Россия названа «оккупирующей державой», «незаконно» установившей в Крыму свои «законы, юрисдикции и управление». Авторы документа утверждают, что в Крыму нарушаются права человека.

Читайте подробнее: На Генассамблее ООН принята украинская резолюция по Крыму

Комментируя решение Генассамблеи ООН, украинский президент Петр Порошенко заявил, что «благодарен настоящим друзьям украинского Крыма».

«Сегодняшняя резолюция — это мощный сигнал агрессору, что за нами верховенство международного права, правда и справедливость», — заявил Порошенко.

Читайте подробнее: Резолюция по Крыму: на Украине прокомментировали решение Генассамблеи ООН

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов после оглашения результатов голосования по резолюции заявил, что ООН перестает отвечать реалиям мировой политики, в том числе в области «соблюдения прав человека».

Читайте подробнее: Власти Крыма: Принятие украинской резолюции дискредитирует ООН

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что резолюция транслирует пропагандистские мифы Киева, не отражая на деле ни реальную ситуацию в Крыму, ни мнения крымчан.