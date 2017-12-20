Рим, 21 декабря, 2017, 00:26 — ИА Регнум. Требование убрать с площади Венеции в Риме рождественскую ель, которая засохла спустя две недели после установки, выдвинули члены организации Codacons, пишет The Local.

Рождественская ёлка

Организация Codacons, занимающаяся защитой прав потребителей, обвинила местные власти в злоупотреблениях, связанных с неправильным расходованием средств налогоплательщиков. Члены группы подали заявление в счетную палату Рима.

Согласно заявлению, ситуация с елью требует расследования. Засохшее дерево должно быть убрано. Уточняется, что римские власти не планируют замену ели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря появилась информация, что рождественская ель в Риме осыпается и не доживет до праздника. Дерево высотой 21 метр было доставлено из Тироля и установлено 8 декабря.

Через десять дней дерево было признано засохшим. Выяснилось, что при перевозке были нарушены правила доставки, в результате чего ель погибла.

Перевозка обошлась бюджету Рима в €48 тыс. ($57 тыс.): транспорт с деревом проделал путь в 700 км.