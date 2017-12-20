Париж, 21 декабря, 2017, 00:06 — ИА Регнум. Ряд общественных деятелей Франции выпустили коллективную статью в крупной французской газете Le Monde, в которой потребовали от Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) отозвать лицензию телеканала RT France «во имя сохранения гражданского мира» на фоне притеснений RT в США по надуманным обвинениям во вмешательстве в американские выборы. Статья вышла сегодня, 20 декабря.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеканал RT France начал своё вещание вечером 18 декабря из студии в пригороде Парижа — городке Булонь-Бийанкур.

Не прошло и двух дней, как общественные деятели Франции через газету Le Monde требуют закрыть RT France. Все их претензии к российскому иновещательному телеканалу основаны на лживых обвинениях, которые сфабриковали власти США, чтобы выдавить RT из своей страны как опасного конкурента для крупных американских пропагандистских СМИ.

«Сегодня Russia Today обвиняется руководителями самого высокого уровня в США и Европе в том, что сеет раздор и ослабляет демократию», — высокопарно пишут авторы статьи.

Утверждается, что RT якобы распространяет «пропаганду Кремля». Кроме того, вспоминается, что в США RT заставили зарегистрироваться иностранным агентом.

Кроме того, французы припомнили лживые обвинения премьер-министра Терезы Мэй в адрес RT в том, что они якобы «подталкивали британский народ к разобщению». Стоит отметить, что эти обвинения высмеяли сами британцы.

«В этом контексте гибридной войны разрешение на вещание во Франции, данное Russia Today, является чрезвычайно серьезным, поскольку может привести к путанице в умах и разобщению французов… Мы просим вас во имя сохранения гражданского мира отозвать действие лицензии Russia Today на территории Франции», — обращаются авторы статьи к главе CSA Оливье Шрамеку.

Иными словами, общественные деятели Франции не хотят, чтобы их сограждане получали хоть какую-то альтернативную точку зрения на события, происходящие в их стране и мире.

Письмо, направленное главе CSA, подписали 11 человек. Среди них: писатель Галя Аккерман, историки Антуан Аржаковский и Владимир Берелович, журналист Мишель Ельчанинов, а также преподаватели и переводчики.