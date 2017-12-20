Вашингтон, 21 декабря, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Автомобиль Mercedes-Benz 770 Grosser Offener Tourenwage из служебного гаража Адольфа Гитлера будет выставлен в США на аукцион Scottsdale, сообщает 20 декабря «Федеральное агентство новостей».

Гитлер в автомобиле Mersedes-Benz-770

Торги, на которые будет выставлен парадный автомобиль Гитлера, состоятся в январе 2018 года.

Сообщается, что на этом автомобиле Адольф Гитлер в 1940 году в Берлине принимал парад войск вермахта, устроенный в честь победы над Францией.

Трёхосный легковой автомобиль Mercedes-Benz 770 Grosser Offener Tourenwage был изготовлен по спецзаказу и позиционировался как автомашина с самым мягким ходом.

Представители организаторов аукциона заявляют, что 10% от вырученной от его продажи суммы будут перечислены на финансирование образовательных программ, посвященных геноциду, устроенному германскими нацистами с 1933 по 1945 год.