Тегеран, 21 декабря, 2017, 00:08 — ИА Регнум. Государственное телевидение Ирана сообщило о мощном землетрясении в Тегеране — магнитуда подземных толчков составила 5,2, передает Reuters.

Hansueli Krapf Тегеран

Землетрясение магнитудой 5,2 является достаточно сильным и могло вызвать жертвы. На данный момент подробной информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения в столице Ирана нет.

Напомним, 12 ноября в Иране вблизи границы с Ираком произошло землетрясение магнитудой 7,3. Погибли 530 человек, не менее 9000 получили ранения.

После крупного землетрясения на границе с Ираком в стране неоднократно происходили подземные толчки магнитудой от 4 до 6, в результате которых также были пострадавшие.

Одно из последних крупных землетрясений было зафиксировано на юго-востоке Ирана в начале декабря, его магнитуда составила 6,3.