Киров, 20 декабря, 2017, 23:46 — ИА Регнум. Московский окружной военный суд 20 декабря вынес обвинительный приговор 23-летнему гражданину Киргизии, совершившему преступления террористического характера, сообщается на сайте прокуратуры Кировской области.

За колючей проволокой

Уточняется, что преступник являлся сторонником террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и признан виновным в подготовке террористического акта, в покушении на содействие террористической деятельности и в публичном оправдании терроризма.

С лета 2016 года он публиковал на своей странице в соцсетях агитационные материалы, провоцирующие ненависть к людям, не исповедующим ислам. В начале 2017 года осужденный и привлеченные им двое жителей Кировской области готовили теракт в Москве, планируя использовать грузовой автомобиль КАМАЗ для наезда на людей и организации ДТП.

Террорист был задержан сотрудниками УФСБ и УМВД России по Кировской области. Дело расследовалось региональным управлением Следственного комитета России.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Германии был арестован 29-летний мужчина, подозреваемый в подготовке теракта и причастности к деятельности «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Арестованный готовил террористическую атаку при помощи автомобиля в городе Карлсруэ.