Абуджа, 20 декабря, 2017, 23:50 — ИА Регнум. Представители правительства Нигерии заявили, что военные Камеруна с начала месяца дважды вторглись на территорию Нигерии «без всякого предупреждения», передает Reuters.

U.S. Army Africa Камерунские военные

«Войска Камеруна находились в Нигерии. Без всякого предупреждения, без всякого разрешения», — сообщил журналистам представитель МИД Нигерии.

Информацию о том, что армия Камеруна нарушила границы Нигерии, также подтвердили журналистам другие представители правительства Нигерии и военные. Военные сообщили, что на границе с Камеруном были развернуты войска Нигерии, чтобы «предупредить» дальнейшие нарушения границы.

Тем не менее, официальный представитель правительства Камеруна Исса Тхирома Бакари отрицает вторжение в Нигерию. Официальных заявлений правительства Нигерии в связи с инцидентами на границе также пока не было.

Напомним, в начале декабря операция военных Камеруна против сепаратистов «Республики Амбазония» в провинции Манью на юго-западе страны привела к бегству как минимум 7500 англофонов на территорию Нигерии.

Противостояние между англофонами Камеруна и франкофонным правительством обострилось в сентябре, после жестокого разгона демонстрантов в Баменде и других городах англоговорящих провинций. В ответ сепаратисты-англофоны заявили о создании независимой «Республики Амбазония» и объявили войну президенту Полю Бийя.