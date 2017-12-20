Москва, 20 декабря, 2017, 23:28 — ИА Регнум. Полиция проверяет информацию о подозрительном предмете в вагоне поезда Московского метрополитена, передаёт телеканал «Рен ТВ»

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

Как сообщили очевидцы, инцидент произошёл на станции «Отрадное» Серпуховско-Тимирязевской линии.

По информации телеканала, состав находится в тупике до выяснения всех обстоятельств инцидента.

Отметим, что несколькими часами ранее в Санкт-Петербурге закрывалась станция метро «Василеостровская» из обнаружения подозрительного предмета в вестибюле.

По сообщениям СМИ, станция была закрыта на вход и выход, поезда прекратили делать на ней остановки. В течение 15 минут поезда следовали через станцию без остановок.

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