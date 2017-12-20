Москва, 20 декабря, 2017, 23:15 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил глав управ трёх столичных районов. Об этом сам Собянин написал сегодня, 20 декабря, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

"Уволил трех глав районов: Филевский парк, Ховрино и Некрасовка за невнимательное отношение к запросам жителей», — написал Собянин.

Уточняется, что речь идёт о главе управы района Филевский парк Руслане Осипенко, главе Некрасовки Михаиле Макарове и главе управы района Ховрино Ирине Булгаковой.

Все они уволены распоряжением мэра Москвы по собственной инициативе.

Известно, что один глава управы уволен за то, что жители постоянно жаловались на неудовлетворительное состояние дорог и отсутствие положительной динамики в этом вопросе.

Второй глава управы не справился с состоянием дворов. Жители постоянно жаловались на их неудовлетворительное состояние.

Третий был уволен за систематически несвоевременный вывоз мусора и неудовлетворительное содержание контейнерных площадок.