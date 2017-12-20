Оттава, 20 декабря, 2017, 23:53 — ИА Регнум. Премьер-министра Канады Джастина Трюдо заподозрили в коррупции — федеральный комиссар правительства Канады по этике и конфликтам интересов Мэри Доусон опубликовала доклад, согласно которому Трюдо принимал дорогостоящие подарки от фонда господина Карима Ага-Хана, передает Associated Press.

DonkeyHotey Джастин Трюдо

Согласно докладу, в 2016 году Трюдо справлял Рождество с семьей и друзьями на курорте Ага-Хана на Багамских островах, летал на частных самолетах и вертолетах Ага-Хана и получал от него другие преференции.

Согласно законам Канады, данные действия со стороны государственного чиновника могут расцениваться как коррупция. Но есть исключение из правила — если «подарки» не привели к политическим или экономическим преференциям в отношении дарителя, а сам он является родственником или близким другом чиновника.

О том, что в его случае имеет место как раз исключение из правил, журналистам сообщил сам Трюдо. Он заявил, что принимает «полную ответственность» за свои ошибки, но господин Ага-хан действительно является его близким другом.

По словам премьер-министра Канады, он знаком с Каримом Ага-Ханом с раннего детства. Ага-Хан даже принимал участие в похоронах отца действующего премьер-министра, Пьера Эллиотта Трюдо, который в свое время также был главой правительства Канады.

Отметим, принц Карим Ага-Хан IV является крупным бизнесменом, главой фонда своего имени, а кроме того — сеидом, то есть потомком пророка Мухаммада, духовным лидером и действующим имамом мусульман-исмаилитов.

Напомним, орден мусульман-исмаилитов откололся от шиитов в середине VIII века, из-за несогласия с решением шестого шиитского имама Джафара ас-Садика передать власть младшему сыну Мусе аль-Казиму вместо старшего Исмаила.

За последующие годы исмаилиты создали огромную и влиятельную сеть «тайных организаций» на территории всего Ближнего Востока и Африки. Крестоносцы, встретившиеся с исмаилитами в Сирии в XI веке, называли их «ассасины».