Грозный, 20 декабря, 2017, 22:30 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает предметом гордости включение его в санкционный список США. Об этом он написал 20 декабря на своей странице в Instagram.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«Итак, мне запрели въезд в Америку. А собираюсь ли я обращаться за визой, есть ли у меня активы в банках США? Я ранее говорил, но снова повторяю для особо забывчивых, что не поехал бы в США, если бы мне посулили в качестве призовых все валютные запасы страны», — заявил глава Чечни.

Кадыров также отметил, что США связывают свои санкции с правами человека, но ищут людей для чёрного списка «на другом краю света», тогда как его потенциальные фигуранты «находятся в Белом доме и Пентагоне».

«Вы забыли про уничтоженных индейцев, миллионов рабов-африканцев, жертв Хиросимы и Нагасаки, миллионов вьетнамцев, деревню Сонгми, Афганистан, Ирак, Ливию, Белград… Вы уже внесли в этот список всех президентов США, министров обороны, лейтенанта Колли?» — написал Кадыров.

Он отметил, что может гордиться тем, что «неугоден спецслужбам США». По мнению главы Чечни, в действительности Вашингтон не может простить ему то, что он «посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористками, среди которых были выкормыши американских спецслужб».

«В Чечне мир и стабильность. А США льёт кровь по всему миру! Так по ком же плачет список? По Кадырову или американским политикам и генералам?» — заключил Кадыров.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня министерств финансов США сообщило о внесении в санкционный «список Магнитского» ещё пятерых граждан России. Под санкции попали Аюб Катаев, Юлия Майорова, Андрей Павлов, Алексей Шешеня и глава Чечни Рамзан Кадыров.