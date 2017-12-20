Киев, 20 декабря, 2017, 22:28 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН не смог должным образом отреагировать на «агрессивные действия» России против Грузии и Украины, заявил 20 декабря замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Wikimedia.org Зал заседаний Совета Безопасности ООН

Такое заявление Сергей Кислица сделал в ходе заседания Совбеза ООН.

По его словам, «действия России подорвали и продолжают подрывать основанную на международном праве систему и представляют прямую угрозу международному миру и безопасности».

Заместитель главы МИД Украины обвинил Россию в том, что в 2008 году российская армия «вторглась в Грузию и оккупировала часть ее территории, в 2014 году она незаконно оккупировала и попыталась аннексировать Крым».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, обвиняющую Россию в нарушении прав человека в Крыму и называющую РФ «оккупирующей державой».

Напомним, резолюции Генассамблеи ООН имеют рекомендательный характер и принимаются простым большинством голосов без учета воздержавшихся участников голосования.