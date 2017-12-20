* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Берлин, 20 декабря, 2017, 22:52 — ИА Регнум. Полиция Германия арестовала 29-летнего мужчину, который подозревается в подготовке теракта и причастности к деятельности «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает Associated Press.

Арест

Согласно заявлению полиции, арестованный Дасбар У. готовил атаку при помощи автотранспортного средства вблизи дворца Карлсруэ.

«Он (подозреваемый — прим. ИА REGNUM ) исследовал территорию вокруг дворца Карлсруэ с конца августа 2017 года, с сентября 2017 года он подавал заявки на вакансию водителя курьерских компаний», — пояснили полицейские.

При этом до июля 2017 года арестованный мужчина находился в Ираке, где, как предполагается, он воевал на стороне ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Рождества по всей Германии проходят рейды полиции с задержаниями предполагаемых террористов.

Активность полиции связана с угрозами экстремистских организаций «повторить» теракт на рождественской ярмарке в Берлине, который 19 декабря 2016 года унес жизни 12 человек.