Нью-Йорк, США, 20 декабря, 2017, 22:52 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе своего выступления в Совете безопасности сообщил о «количественных и качественных изменениях» международных конфликтов, передает Associated Press.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Гутерриш отметил, что сегодня вооруженные конфликты, прежде всего в странах Африки, длятся в среднем по 20 лет. Кроме того, в них участвует большое количество государственных и негосударственных акторов.

Генсек ООН заявляет, что конфликты в мире «становятся все более неразрешимыми» и ряд из них может окончиться ядерной войной.

«Опасность ядерного оружия снова в центре внимания, и напряженность является максимальной с окончания холодной войны», — заключил Гутерриш.

В качестве растущих проблем в мире Гутерриш отметил также глобальное неравенство, нехватку ресурсов и проблемы кибербезопасности, каждая из которых может сегодня стать причиной войны.