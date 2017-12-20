Москва, 20 декабря, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выдвигающий свою кандидатуру на пост президента России, может подать иск в суд против нелицеприятно отозвавшейся о нём актрисы Барбары Брыльской. Об этом 20 декабря сообщил «Пятому каналу» пресс-секретарь политика.

Цитата хф Ирония судьбы, или С лёгким паром! , реж. Эльдар Рязанов, СССР, 1975 Барбара Брыльска в роли Надежды Шевелёвой

Ранее сегодня Владимир Жириновский приветствовал новость о том, что фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» впервые за десять лет не будет показан в новогоднем эфире «Первого канала», и заявил, что картина Эльдара Рязанова «воспитывает культ пьянства».

Позднее сыгравшая главную роль в этом фильме Барбара Брыльска назвала слова лидера ЛДПР «просто смешными».

«Сам пьёт, а такие вещи… Нет, этого даже слушать не могу. Это Жириновский заявил? Ну идиот, пардон», — сказала актриса.

Пресс-секретарь Владимира Жириновского, в свою очередь, сообщил, что в штабе политика «подумают, что на этот счёт можно сделать».

«Скорее всего, будет иск в суд», — отметил он.