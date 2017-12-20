Вашингтон, 20 декабря, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Конгресс США большинством голосов одобрил законопроект о налоговой реформе, сообщает 20 декабря телеканал NBC.

(сс) UpstateNYer Здание Конгресса США

По информации телеканала, что в ходе заседания за проект закона о налоговой реформе проголосовали 224 конгрессмена.

Налоговая реформа, закон о которой был одобрен сегодны конгрессом, считается в США самой масштабной за последние 30 лет.

Ранее американские сенат и палата представителей конгресса также проголосовали за принятие законопроекта о налоговой реформе. После его принятия конгрессменами, закон отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

На странице Белого дома в Twitter уже напомнили, что налоговая реформа была одним из предвыборных обещаний действующего президента США Дональда Трампа.

По мнению Дональда Трампа, эта налоговая реформа создаст условия для возврата в экономику США около $4 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 227 членов палаты представителей конгресса США проголосовали за принятие законопроекта о налоговой реформе