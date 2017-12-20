Грозный, 20 декабря, 2017, 21:41 — ИА Регнум. Власти Чечни прокомментировали информацию о том, что глава региона Рамзан Кадыров был внесен министерством финансов США в так называемый список Магнитского. Соответствующее заявление сделал сегодня, 20 декабря, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в интервью РИА Новости.

Новогодний подарок

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня минфин США внес в санкционный «список Магнитского» пятерых граждан России. Под санкции попали: Аюб Катаев, Юлия Майорова, Андрей Павлов, Алексей Шешеня и глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Умарова, такое решение минфина США — настоящий новогодний подарок для Кадырова.

«В данном случае это прекрасный новогодний подарок для Рамзана Кадырова. Мы все его с этим подарком поздравляем… С помощью госдепа и минфина США Рамзан Кадыров подтверждает свое реноме выдающегося героя и патриота современной России», — сказал Умаров.

Министр подчеркнул, что имена и фамилии всех тех, кого США внесут в свои черные списки, будут «золотыми буквами вписаны в историю России».

«Нам это будет помогать в патриотическом воспитании молодежи. Мы на примере этих людей будем воспитывать патриотов России. У идеологов появится аргументация», — отметил Умаров.

Напомним, в декабре 2012 года в США был принят «Акт Магнитского». Этот закон касался санкций в отношении российских граждан, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушению прав человека.

В 2017 году «Акт Магнитского» был расширен на все государства, граждан которых Вашингтон считает причастными к нарушениям прав человека.