Калуга, 20 декабря, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Сегодня, 20 декабря, на совместном заседании комитетов Городской думы Калуги был рассмотрен вопрос о переносе воздушных кабелей связи в подземные коммуникации. Ранее вопрос обсуждался на заседании комиссии Городской думы по благоустройству.

Пресс-служба Городской думы Калуги Историческую часть Калуги очистят от висящих проводов

Как сообщает пресс-служба думы, несмотря на то, что с 2015 года правилами благоустройства города Калуги запрещена прокладка линий связи воздушным способом (по столбам), количество проводов на улице Кирова продолжает увеличиваться.

Членами комиссии была поддержано предложение депутата Якова Казацкого по очищению исторической части города от многочисленных проводов, размещённых на опорах уличного освещения, либо принадлежащих УКТ.

На совместном заседании комитетов, специалисты управления городского хозяйства сообщили, что перевод воздушных кабелей связи в подземные коммуникации потребует много времени и значительных вложений. Стоимость 1 километра кабельной канализации в Москве составляет от 4 до 20 миллионов рублей в зависимости от района. Перекладка в неё 1 км кабеля обойдётся примерно в 200 тысяч рублей. Городской бюджет не располагает необходимыми средствами для этого средствами.

Кроме того, перевод воздушных кабелей связи в поземные коммуникации может привести к увеличению протяжённости линий связи в несколько раз, в связи с тем, что по воздуху кабели проложены по кратчайшему маршруту, при переносе под землю необходима будет привязка к коммуникациям.

Председатель комитета Виктор Борсук предложил поручить управлению городского хозяйства изучить опыт других городов: Москвы, Казани и Ярославля, где благодаря муниципально-частному партнёрству удалось решить проблему перегрузки опор контактной сети проводами.

«В Москве инвесторы за свой счёт производят прокладку подземных кабельных каналов, а затем сдают их в аренду операторам связи и провайдерам, — сообщил коллегам Виктор Борсук. — В Калуге также есть инвесторы, готовые вести такую работу».

Предложение было поддержано членами комитетов

Депутат Сергей Бирин также предложил проработать вопрос переноса под землю проводов, питающих рекламные тумбы и скроллеры.

По итогам обсуждения, управлению городского хозяйства было поручено в срок до 1 февраля изучить вопрос и представить свои предложения.