Самара, 20 декабря, 2017, 21:40 — ИА Регнум. В Самаре прошел первый день, когда проводилось собеседование с кандидатами на пост главы города. Итоги прокомментировал в twitter врио заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов, оценив уровень подготовки участников конкурса.

Юлия Комбакова ИА Красная весна Самара

«Пока лишь несколько кандидатов на пост главы Самары смогли внятно сформулировать свое видение развития города, именно им члены комиссии и задают большинство вопросов. Многим, к сожалению, вопросы задавать просто бессмысленно, уровень их подготовки очень низок», — констатировал Кудряшов.

Также он отметил, что некоторых из кандидатов поддерживают политические партии.

«Самые толковые будут рекомендованы для утверждения депутатам, многие смогут попасть в команду городской власти», — добавил он.

Напомним, в списке кандидатов на пост главы города — 46 человек. Здесь есть и предприниматели, и рабочие, и менеджеры компаний, и безработные, и даже представитель федерального ведомства — замдиректора департамента правового обеспечения и контроля Министерства РФ по развитию Дальнего Востока. Также на пост главы Самары претендует действующий руководитель областного центра — Владимир Василенко. Кроме того, главой города может стать одна из участвующих в конкурсе троих женщин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, новый градоначальник определится 20−22 декабря по итогам рассмотрения кандидатур конкурсной комиссией, в состав которой входят 20 человек.

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Прямые выборы глав муниципалитетов были отменены два года назад в результате проведенной в области реформы местного самоуправления. В настоящее время кандидатуру главы города утверждают депутаты муниципалитета после отбора конкурсной комиссии.