Баку, 20 декабря, 2017, 21:40 — ИА Регнум. Турция подписала Цюрихские протоколы с Арменией на определённых условиях. Об этом сегодня, 20 декабря, на совместной пресс-конференции в Баку с главами МИД Азербайджана и Ирана заявил министр иностранных дел Турции Мовлут Чавушоглу.

facebook.com/TurkishForeignMinistry Совместная пресс-конференция глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции в Баку

«Мы хотели сделать это на определенных условиях. Основное условие заключалось в том, что Армения покинет оккупированные территории, после чего мы нормализуем наши связи», — цитирует турецкого министра азербайджанское агентство АПА.

Отвечая на вопрос о судьбе протоколов, подписанных между Арменией и Турцией в 2009 году в Швейцарии, министр напомнил, что Армения представила эти протоколы в свой Конституционный суд, который в свою очередь исключил из документов некоторые важные статьи: «Что произойдет, если Армения отложит на полку или аннулирует это соглашение? До тех пор, пока наше условие не будет выполнено, реализация этого соглашения невозможна».

«Протокол об установлении дипотношений» и «Протокол о развитии двусторонних отношений» были подписаны в Цюрихе главами дипломатических ведомств Армении и Турции 10 октября 2009 года. Протоколы предусматривали поэтапную нормализацию межгосударственных отношений без каких-либо предусловий.

Однако Анкара отказалась восстанавливать отношения с Ереваном без предусловий, связав Цюрихские протоколы с карабахским конфликтом. В итоге процесс ратификации протоколов парламентами Турции и Армении был заморожен на неопределенное время. А в феврале 2015 года Серж Саргсян и вовсе отозвал армяно-турецкие протоколы из Национального Собрания.

13 декабря глава МИД Армении заявил, что весну 2018 года Армения встретит без армяно-турецких протоколов. Таким образом Налбандян повторил слова президента Армении Сержа Саргсяна, который в сентябре 2017 г. с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Армения объявит протоколы аннулированными, поскольку для их реализации нет позитивного прогресса.