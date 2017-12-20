Приштина, Сербия, 20 декабря, 2017, 21:46 — ИА Регнум. Полиция Косово арестовала двоих человек по подозрению в причастности к террористической группировкам, передает Associated Press.

George Hodan Арест

Аресты были произведены в Митровице и Липьяне. Оба подозреваемых обвиняются в «пропаганде в поддержку террористических групп». Причастность задержанных к конкретной террористической организации не раскрывается.

Также 20 декабря в Косово состоялся суд над экстремистами, планировавшими осуществить теракт на футбольном матче между сборными Албании и Израиля в Тиране в 2016 году.

Оба подсудимых — Кенан Плакай и Бесарт Печи — являлись участниками «Исламское государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Суд признал их виновными в терроризме.

Всего по делу о подготовке теракта против сборной Израиля в ноябре 2016 года были арестованы 19 человек, девять из них уже отправлены в тюрьму.