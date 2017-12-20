Москва, 20 декабря, 2017, 21:24 — ИА Регнум. В Киеве понимают, что возобновление мирного процесса на Украине будет стратегическим поражением Петра Порошенко, считает член Совфеда РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 20 декабря в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Две недели назад Украина и Россия стояли в полушаге от того, чтобы обменяться пленными, — напомнил он. — Как только делается хоть полшага, тут же начинают стрелять. Кто заинтересован в этой стрельбе? Если не стрельба, то всем надо идти в Минск — договариваться вокруг пунктов Минских соглашений. Но в Киеве понимают, что либо война, либо Минск, а значит, придётся выполнять все условия. Это стратегическое поражение Порошенко, если идти на признание прав регионов и конституционную реформу. Если перемирие будет длительным, сторонам предложат сесть за стол переговоров, а этого Киев позволить не может».

Его поддержал другой гость передачи, председатель Народного Совета Донецкой Народной республики Денис Пушилин. По его словам, все прежние перемирия были «способны работать на снижение эскалации, но у нас ни разу не получалось на осязаемый промежуток времени добиться прекращения огня».

Напомним, по мнению исполняющей обязанности министра иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Натальи Никоноровой, вероятность конструктивного разговора с украинской стороной на заседании политической подгруппы Трёхсторонней контактной группы в Минске невелика. По её словам, украинская сторона постоянно действует контрпродуктивно. Вместе с тем ДНР не намерена прекращать попытки найти общий язык с Киевом и поднимет на заседании политической подгруппы вопрос о порядке введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

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