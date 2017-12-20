Новокузнецк, Кемеровская область, 20 декабря, 2017, 21:21 — ИА Регнум. Трое горняков, оказавшихся заблокированными в результате обрушения на шахте «Есаульская» в Кемеровской области, обеспечены воздухом и чувствуют себя нормально, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Шахта

По информации ведомства, с заблокированными горняками налажена телефонная связь.

Сообщается, что в настоящее время горноспасатели проводят работы по прокладыванию спасательной выработки малого диаметра через цельную породу угля.

В работах по ликвидации последствий ЧП задействованы около 80 человек и несколько единиц техники. В случае необходимости спасательная операция будет продолжена и в течение ночи, отметили в МЧС.

Напомним, на шахте «Есаульская» в Новокузнецком районе Кемеровской области вечером 20 декабря произошёл обвал породы. В шахте в это момент находились 99 горнорабочих, 96 из них самостоятельно вышли на поверхность, три горняка остаются за завалами, на аварийном участке.