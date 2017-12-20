Москва, 20 декабря, 2017, 21:14 — ИА Регнум. Украинские войска воюют со стариками, женщинами и детьми, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Об этом он заявил 20 декабря в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Все удары наносились (по Горловке и другим населенным пунктам — прим. ИА REGNUM ) тяжёлой артиллерией и системами залпового огня, — рассказал он. — Когда речь идёт о том, что детей переводят на домашнее обучение, это значит, что детей эвакуируют с опасной территории. Обострение, которое идёт между Порошенко и Саакашвили, может привести к тому, что Порошенко будет использовать его ради своего спасения. Это обострение он же провоцирует перед праздниками, когда большинство стран мира будут отдыхать».

При этом он отметил, что требования МВФ не могут быть выполнены украинской властью, а Порошенко уже прямо обвинили в том, что все средства разворовываются.

«Он может обострить ситуацию на Донбассе, чтобы под это выпрашивать деньги, — предположил Железняк. — Эту ситуацию Порошенко может использовать для привлечения внимания к себе. С потенциальным обострением связан и вывод наших наблюдателей с Украины».

Напомним, по информации российских офицеров из личного состава совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации, со стороны украинских войск постоянно отмечались систематические провокации. В декабре 2017 года Москва решила отозвать своих офицеров СЦКК по причинам, связанным с политикой Киева. После этого украинские власти сказали, что последуют примеру России и отзовут своих офицеров. Однако первоначальная попытка вывода российских представителей из зоны работы СЦКК не удалась по вине украинской стороны.

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