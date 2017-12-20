Киев, 20 декабря, 2017, 21:07 — ИА Регнум. Представитель Международного валютного фонда (МВФ) Йост Люнгман сформулировал условия предоставления следующих финансовых траншей Украине.

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Об этом 20 декабря сообщила в своем аккаунте в Facebook депутат Верховной рады Украины Светлана Залищук.

По её словам, Йост Люнгман заявил о трёх условиях, которые должен выполнить Киев: создать Антикоррупционный суд, обеспечить широкие полномочия для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) при независимой от Службы безопасности Украины «прослушке» сотрудников этого ведомства.

По словам Залищук, невыполнение этих условий обойдется Украине в миллиарды долларов и евро.

Стоит отметить, что ранее представители Нацбанка Украины заявили, что получение очередного транша от МВФ является главным условием сохранения финансовой стабильности в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Еврокомиссия опубликовала отчёт, в котором указала, что для сохранения безвизового режима власти Украины должны усилить сотрудничество с ЕС в сфере предотвращения нелегальной миграции, а также создать антикоррупционный суд и усилить позиции Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).