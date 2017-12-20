Москва, 20 декабря, 2017, 21:05 — ИА Регнум. Московский городской суд отменил решение совета депутатов Красносельского муниципального района Москвы, председателем которого является Илья Яшин, о проведении 24 декабря местного мероприятия «День свободных выборов». Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Илья Яшин

Иск об исключении праздника «День свободных депутатов» из перечня мероприятий, ранее утвержденных советом депутатов округа подала муниципальный депутат Краносельского округа Алевтина Базеева. Мосгорсуд её иск удовлетворил.

Напомним, ранее Красносельский совет принял решение о проведении 24 декабря районного праздника «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере. В свою очередь, мэрия Москвы заявила, что совет муниципальных депутатов Красносельского округа должен был согласовать это мероприятие со столичными властями, чего сделано не было.

Вскоре мэрия заявила, что праздник «День свободных выборов» является несогласованной массовой акцией. Органы прокуратуры сделали Яшину соответствующее предупреждение.

Тем не менее Яшин продолжил упорствовать и стал распространять информацию о проведении 24 декабря в Лермонтовском сквере мероприятия «День свободных выборов». Оппозиционный блогер Алексей Навальный призвал своих сторонников принять участие в этой незаконной акции.

Стоит отметить, что Яшин в прошлом был активным участником протестов внесистемной оппозиции 2011 — 2012 годов. Пользуясь своим статусом муниципального депутата, Яшин, вместо того, чтобы заниматься делами округа, пытается собрать протестную энергию и подкрепить ею слабеющие позиции Навального.