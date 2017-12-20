Москва, 20 декабря, 2017, 21:08 — ИА Регнум. В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России подано 29 уведомлений от возможных участников президентских выборов, в том числе оповещение о проведении собрания инициативной группы по выдвижению действующего главы государства Владимира Путина, пишет 20 декабря «Российская газета».

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, поступило уведомление о проведении 26 декабря собрания группы избирателей в поддержку самовыдвижения Путина.

О проведении предвыборных мероприятии сообщили также 14 политических партий и 14 самовыдвиженцев.

Глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что комиссия будет следить за чистотой выборов и заносить регионы, из которых поступит информация об использовании административного ресурса в ходе выборной кампании, в особый список. Она подчеркнула, обращаясь к региональным властям, что не должно быть никакого давления или принуждения на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря ЦИК получила уведомление от инициативной группы в поддержку выдвижения Путина о проведении 26 декабря собрания.

19 декабря состоялась встреча организационного комитета инициативной группы, на которой была объявлена дата и место проведения основного собрания по выдвижению Путина.