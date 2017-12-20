Владимир, 20 декабря, 2017, 21:02 — ИА Регнум. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова опровергла ссору с администрацией регионального центра. Как глава региона сообщила на пресс-конференции 20 декабря, происходящее — обычные рабочие моменты.

Kremlin.ru Светлана Орлова

«Я спрашиваю то, что я должна спрашиваю. Почему землю отдали, почему с обманутыми дольщиками так, почему по музеям. Я также как и вы, хочу, чтобы город бы лучше. Там они говорят, что мы им что-то не додали, мы отдали им на городскую среду, сейчас, возможно, решим вопрос с приличными деньгами, которые по коммерческим кредитам высвободятся. Но естественно, я должна спрашивать за любой бюджетный рубль, а где результат? Мы ни одного муниципального образования один на один с проблемами не оставили. Вы же знаете, у них были долги за газ. Они же благодаря нам погасили», — сказала Светлана Орлова.

Между тем, до этого губернатор вспомнила еще одну недоработку мэра Владимира Андрея Шохина. Она напомнила о скандале вокруг реставрации фресок Рублева — тогда конкурс выиграла фирма, использовавшая труд гастарбайтеров. Светлана Орлова отметила, что подобного не должно произойти во время работ по воссозданию исторического вида центра города, на которые Владимир Путин выделил 1 млрд рублей. Напомним, что о письме от президента Светлана Орлова сообщала еще в сентябре 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время обсуждения бюджета Владимирской области на 2018 год стало известно, что областной центр может остаться без денег на благоустройство общественных мест. Тогда директор департамента финансов, бюджетной и налоговой политики области Вячеслав Кузин напомнил, что Владимир и так находится в привилегированном положении — из-за того, что он областной центр. Здесь находятся крупные налогоплательщики. Причиной стала и нерасторопность городских властей при строительстве школы в микрорайоне 8-ЮЗ, которая попала в «зеленую папку» президента.

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Недавно стало известно, что в целом сумма субсидий из бюджета Владимирской области в казну регионального центра в 2018 году уменьшится почти в три раза по сравнению с 2017 годом. Всего городской бюджет в наступающем году получит 521 млн рублей, тогда как в 2017 году получил почти 1,5 млрд рублей, то есть на 981 млн рублей больше.

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