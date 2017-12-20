Кострома, 20 декабря, 2017, 20:48 — ИА Регнум. Птичий грипп обнаружен в результате проверки кур, принадлежащих «Птицефабрике Костромская» Костромской области, сообщает Россельхознадзор. У кур выявлен вирус группы «А» подтипа «Н5». Областное управление ветеринарии работает над ликвидацией очага заражения, на птицефабрике введен карантин.

Torange.biz Домашняя птица

«В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты государственной ветеринарной службы Костромской области под контролем Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям. Проводятся мероприятия по ликвидации заболевания», — говорится в сообщении.

В птицефабрике запрещен ввоз и вывоз инкубационных яйц, живых птиц, мяса, всех видов птицеводческой продукции, кормов, кормовых добавок, пуха и пера. Также запрещено перемещение птицы внутри предприятия. Соответствующее постановление подписал губернатор Костромской области, Сергей Ситников.Как сообщает ГТРК Кострома, «на предприятии погибло более 20 тысяч кур. Еще около 6 тысяч попали «под убой».

Есть вероятность, что «под нож» пустят все поголовье крупнейшей в области птицефабрики (около 600 тысяч кур). Вся продукция ЗАО «Птицефабрика Костромская» снимается с продажи.

Мы сейчас уточняем еще дополнительные риски, есть ли возможность как-то изолировано содержать молодняк, или же мы будем принимать решение об уничтожении всего поголовья», — заявила главный ветеринарный инспектор Костромской области Антонина Шигорева.

ЗАО «Птицефабрике Костромская» — крупнейшая птицефабрика в области и одна из крупнейших в России. По информации сайта компании, в год птицефабрика производит около 170 млн яиц. Справка ИА REGNUM. «Птичий грипп» — острая заразная вирусная инфекция домашних и диких птиц, которая приводит к отекам, множественным кровоизлияниям и поражениям внутренних органов, мозга и кожи. Птицы задыхаются и не могут нести яйца.

Большинство штаммов птичьего гриппа для людей не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания: от легкого конъюнктивита до тяжелой пневмонии, и даже могут привести к смерти. Заражение человека происходит при контакте с инфицированной дикой или домашней птицей, а иногда — при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.

Чтобы избежать инфекции, специалисты рекомендуют варить яйца не менее 10 минут, а куриное мясо подвергать тепловой обработке не менее получаса при температуре 100 °C. Также рекомендуется приобретать птицеводческую продукцию только в местах санкционированной торговли.