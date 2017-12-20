Красногорск, 20 декабря, 2017, 22:04 — ИА Регнум. В 2017 году в Московской области значительно выросли средний уровень зарплаты и размер пособий, заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов на пресс-конференции 20 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Также установлена региональная социальная доплата к пенсии для неработающих пенсионеров — в 2018 году её получат 159 тыс. человек, из бюджета области на эти цели выделено 4,66 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Если говорить конкретно, то прожиточный минимум пенсионера по России — 8 726 рублей, а в Московской области — 9 527 рублей», — подчеркнул председатель Мособлдумы.

Он отметил, что произошло двукратное увеличение размера единовременного пособия семьям при рождении первого, второго и третьего детей. Кроме того, вырос размер единовременных пособий при рождении двух детей — с 35 тыс. рублей на каждого ребенка до 70 тыс. рублей. В том случае, если в семье родятся трое или более детей, родители получат не 150 тыс. рублей, как ранее, а 300 тыс. рублей. Также на 1 тыс. рублей выросло пособие на детей в возрасте от полутора до трёх лет — с 3 248 до 4 248 рублей.

«В регионе насчитывается 53 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается 98 тыс. школьников. Компенсация стоимости школьной формы многодетных семей по факту покупки (до 3 тыс. рублей) заменена на выплату денежных средств», — добавил Брынцалов.

В 2017 году Московская областная дума приняла бюджет региона на 2018 и плановый период 2019—2020 годов. В 2018 году запланированные доходы составят 464,5 млрд рублей, расходы — более 500 млрд рублей. 90% расходов бюджета связаны с реализацией государственных программ, 70% из которых направлены на социальные нужды.

По сравнению с 2017 годом на 22 млрд рублей вырастут расходы на образование, на 12 млрд — на социальную защиту населения, на 4 млрд рублей — на программу по развитию сельского хозяйства и на 3 млрд рублей на экологию.

«Наш профильный комитет, который создан только в этом созыве, активно включился в повестку — за год проведено около 100 мероприятий экологической направленности — заседания, круглые столы, фестивали, форумы, конкурсы и субботники», — отметил Игорь Брынцалов.

Он добавил, что по просьбе жителей комиссия посетила семь мусорных полигонов с целью контроля их нормального функционирования или закрытия. Также проинспектировали ход рекультивации трёх полигонов — «Электросталь», «Каширский» и «Быково». Было проведено около 20 выездов по выявлению несанкционированных свалок и навалов мусора. По ряду вопросов, требующих особого внимания, создавались и функционируют рабочие группы с участием органов власти, а также заинтересованных жителей — речь идёт о таких полигонах, как «Кулаковский», «Царево», «Непейно», «Алексинский карьер» и «Кучино».

Председатель Мособлудмы отметил, что в 2018 году планируется пересмотреть ряд льгот в сфере налогообложения. Закон дополнят новыми нормами, а также уберут не используемые льготы. Кроме того, проведут мониторинг применения социальных льгот на предмет адресности и учёта критериев нуждаемости — результатом станет выработка предложений по оптимизации системы социальной защиты на региональном уровне.

Планируется разработать законодательную базу для внедрения системы раздельного сбора мусора в Подмосковье. Это решение связано с тем, что в 2018 году в регионе будет введён раздельный сбор мусора.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках принятого в 2018—2020 годах бюджета Московской области 90% расходов связаны с реализацией государственных программ, из них 70% направлены на реализацию социальных проектов. На сферу образования будет направлено 155 млрд рублей. На программы здравоохранения выделено почти 90 млрд рублей, на программы социальной поддержки населения — более 65 млрд. Ещё более 50 млрд рублей запланировано вложить в развитие дорожно-транспортного комплекса.

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