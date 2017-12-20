Варшава, 20 декабря, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда заявил о намерении подписать принятые сенатом законопроекты по судебной реформе, несмотря на решение Еврокомиссии о запуске санкционной процедуры в отношении Варшавы, сообщает Wprost.

Piotr Drabik Анджей Дуда

«Хочу проинформировать, что сегодня я принял решение в отношении двух законов: о Верховном суде и Национальном судебном совете. Это были президентские проекты законов. Я принял решение подписать эти законы», — сказал Анджей Дуда.

Напомним, Еврокомиссия 20 декабря объявила о введении в действие в отношении Польши статьи 7 договора о Европейском союзе, которая подразумевает временное лишение страны-члена права голоса в процессе коллективного принятия решений в ЕС в связи с нанесением серьёзного ущерба общим европейским ценностям.

До сегодняшнего дня данная статья ещё ни разу не применялась за всю историю существования Европейского союза.

В Брюсселе считают, что судебная реформа в Польше приведёт к тому, что судьи и прокуроры в республике будут лишены независимости, и в конечном счёте реформа отдалит страну от демократических принципов, составляющих основу ЕС.

В МИД Польши назвали решение Еврокомиссии «политически мотивированным» и заявил, что Варшава будет «защищать свои права в суде ЕС как независимом и беспристрастном судебном органе».

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