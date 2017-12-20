Москва, 20 декабря, 2017, 20:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном 22 декабря, сообщили 20 декабря в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Think London Борис Джонсон

Сегодня, 20 декабря, в ходе брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова журналисты задали вопрос о возможности встречи Джонсона с российским лидером Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря, как передает РИА Новости, в графике Путина не запланировано встреч с главой МИД Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Джонсон поделился с журналистами своими ассоциациями при чтении «Истории Пелопоннесской войны» античного автора Фукидида. По его ощущениям, США и современный запад в целом похожи на Афины, тогда как Спарта представлялась для главы МИД Великобритании Россией.

По его личным ассоциациям, Запад, как и Афины, был открыт, демократичен и цивилизован.

«Россия для меня была закрытой, недоброжелательной, милитаристской и антидемократической, как Спарта», — делится ассоциациями глава МИД.

Джонсон также добавил, что, когда рушилась Берлинская стена, между Россией и Западом был «момент надежды и перемен», но сегодня министр видит те дни как «абсолютную иллюзию».

Напомним, в Пелопоннесской войне Афины потерпели сокрушительное поражение, после которого уже не смогли оправиться.

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