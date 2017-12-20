Киев, 20 декабря, 2017, 20:34 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко планирует усилить группировку украинских силовиков в Донбассе, сообщает 20 декабря пресс-служба украинского президента.

Ceskatelevize.cz Президент Украины Порошенко

По словам Порошенко, после ухода российских офицеров из состава Совместного центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе вероятность эскалации конфликта в Донбассе возрастает, в связи с чем украинскими властями были приняты меры по усилению своей военной группировки в зоне так называемой «АТО».

Сам Порошенко обосновал эти действия тем, что Украина готовится к разным вариантам развития событий.

«Мы готовы встретить любой сценарий», — сказал Пётр Порошенко.

Напомним, ранее президент Украины предлагал расширить состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе, включив в него представителей Франции и Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря российские офицеры ушли из СЦКК в Донбассе. Причиной отзыва российских представителей стало регулярное нарушение Киевом договоренностей с СЦКК, а также препятствование работе российских наблюдателей со стороны украинских офицеров.