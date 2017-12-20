Москва, 20 декабря, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Мосгорсуд отменил решение о проведении «Дня свободных выборов» к Красносельском районе столицы 24 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Илья Яшин

«Суд удовлетворил иск депутата Красносельского муниципального округа Москвы Алевтины Базеевой об исключении праздника «День свободных выборов» из перечня мероприятий, ранее утвержденных советом депутатов округа», — цитирует «Интерфакс» слова представителя пресс-службы Мосгорсуда.

В свою очередь, Илья Яшин заявил, что считает решение суда незаконным и намерен обжаловать его.

«Мы это решение не признаем и завтра же обжалуем. Праздник не отменяем и продолжаем подготовку. Как глава муниципального округа приложу все усилия, чтобы доказать законность нашей позиции», — сказал муниципальный депутат.

Ранее о намерении добиться через суд отмены принятого большинством голосов совета депутатов Красносельского МО решения о проведении «Дня свободных выборов» сообщила сама Алевтина Базеева.

«Под видом праздника предлагается провести политическое мероприятие. Еще в 2016 году прежним составом депутатов был утвержден перечень местных праздников на текущий год. На одном из последних заседаний совета в нарушение повестки дня был рассмотрен вопрос о включении в этот перечень праздника «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере около метро «Красные ворота». Решение для вступления в силу должно было быть опубликовано в муниципальном вестнике, что не было сделано», — отметила она.

Напомним, на минувшей неделе Илья Яшин сообщил о намерении провести 24 декабря в своем районе праздник «День свободных выборов». После этого он заявил, что «официально обратился к прокурору Москвы с требованием вынести предостережения заместителю префекта ЦАО и главе департамента безопасности мэрии, которые в нарушение закона пытаются помешать проведению праздника».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы обратился в столичную прокуратуру с просьбой вынести официальное предостережение Илье Яшину о недопустимости нарушения законодательства в связи с тем, что оппозиционер не согласовал проведение праздника. Позднее Мещанская межрайонная прокуратура вынесла Илье Яшину предостережение и предупредила об установленной законом ответственности.

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