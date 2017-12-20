Мосгорсуд отменил решение о проведении «Дня свободных выборов»
Москва, 20 декабря, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Мосгорсуд отменил решение о проведении «Дня свободных выборов» к Красносельском районе столицы 24 декабря.
«Суд удовлетворил иск депутата Красносельского муниципального округа Москвы Алевтины Базеевой об исключении праздника «День свободных выборов» из перечня мероприятий, ранее утвержденных советом депутатов округа», — цитирует «Интерфакс» слова представителя пресс-службы Мосгорсуда.
В свою очередь, Илья Яшин заявил, что считает решение суда незаконным и намерен обжаловать его.
«Мы это решение не признаем и завтра же обжалуем. Праздник не отменяем и продолжаем подготовку. Как глава муниципального округа приложу все усилия, чтобы доказать законность нашей позиции», — сказал муниципальный депутат.
Ранее о намерении добиться через суд отмены принятого большинством голосов совета депутатов Красносельского МО решения о проведении «Дня свободных выборов» сообщила сама Алевтина Базеева.
«Под видом праздника предлагается провести политическое мероприятие. Еще в 2016 году прежним составом депутатов был утвержден перечень местных праздников на текущий год. На одном из последних заседаний совета в нарушение повестки дня был рассмотрен вопрос о включении в этот перечень праздника «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере около метро «Красные ворота». Решение для вступления в силу должно было быть опубликовано в муниципальном вестнике, что не было сделано», — отметила она.
Напомним, на минувшей неделе Илья Яшин сообщил о намерении провести 24 декабря в своем районе праздник «День свободных выборов». После этого он заявил, что «официально обратился к прокурору Москвы с требованием вынести предостережения заместителю префекта ЦАО и главе департамента безопасности мэрии, которые в нарушение закона пытаются помешать проведению праздника».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы обратился в столичную прокуратуру с просьбой вынести официальное предостережение Илье Яшину о недопустимости нарушения законодательства в связи с тем, что оппозиционер не согласовал проведение праздника. Позднее Мещанская межрайонная прокуратура вынесла Илье Яшину предостережение и предупредила об установленной законом ответственности.
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