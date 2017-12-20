Саранск, 20 декабря, 2017, 20:26 — ИА Регнум. Глава Саранска Петр Тултаев назвал спекуляцией стоимость аренды жилья в столице Мордовии в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Так, в отдельных случаях цены за сутки проживания достигают шестизначных цифр, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

ЧМ-2018

Был проведен мониторинг наиболее популярных сайтов по сдаче жилья по количеству цен и предложений. На 16−17 июня 2018 года на одном из подобных сайтов было доступно шесть предложений для размещения болельщиков. Стоимость однокомнатной квартиры — от 41 до 61 тыс. рублей за сутки, двухкомнатных квартир — от 61 до 92 тыс. рублей за сутки, дом на 8 гостей предлагается за 72 тыс. рублей в сутки. На другом сайте сдачи жилья на 17 июня было доступно 12 предложений. Однокомнатная квартира от 100 до 200 тыс. рублей за сутки, трехкомнатные — 180−190 тыс. рублей за сутки, четырехкомнатная квартира на ул. Ботевградской — 225 тыс. рублей за сутки.

«Это спекуляция и дискредитация города-организатора, — возмутился Тултаев. — Если кто-то хочет заработать во время чемпионата — пожалуйста, но спекулировать этим нельзя. В ближайшее время до населения будут доведены рекомендованные цены на сдачу жилья в наем. Принято проводить аналогии с гостиницами и устанавливать соответствующие цены. Так, например, однокомнатная квартира — это аналог номера в 2−3-х звездочном отеле, койкоместо в доме — аналог месту в хостеле».

По словам начальник жилищного управления Татьяны Карасевой, в Саранске продолжается создание «банка данных» квартир, комнат, собственники которых желают сдать их болельщикам во время мундиаля. Так, на сегодняшний день поступило 329 заявок от собственников, которые готовы предоставить жилье болельщикам на своих условиях. В «банк данных» вошло 225 однокомнатных квартир, 60 — двухкомнатных, 18 — трехкомнатных, 2 — четырехкомнатных, 17 комнат и шесть коттеджей. Всего 1008 мест.

«Если кто-то за такие цены хочет сдавать жилье, то хозяин своих квартирантов должен на руках носить за такие суммы. Горожанам, которые будут сдавать жилье иностранцам, надо помнить: своих постояльцев необходимо будет зарегистрировать в течение суток, оповестить полицию и заплатить налоги. Этого требует законодательство. И нам всем нужно помнить: безопасность — прежде всего», — в то же время отметил глава Саранска.

Глава жилищного управления рассказала, что на сегодняшний день для сдачи жилья рекомендуемые цены на койкоместо — от 1 до 2 тыс. рублей за сутки, за комнату — от 2 до 3 тыс. рублей в сутки, на однокомнатную квартиру — от 3 до 10 тыс. рублей за сутки, двухкомнатную — от 5 до 15 тыс. рублей в сутки, трех‑ и четырехкомнатную — от 7 до 15 тыс. рублей в сутки, коттедж — от 15 до 20 тыс. рублей за сутки.

ИА REGNUM напоминает, в Саранске состоятся четыре матча группового этапа в рамках чемпионата мира: 16 июня — между сборными Дании и Перу, 19 июня — между сборными Колумбии и Японии, 25 июня встретятся сборные Ирана и Португалии, 28 июня — Панамы и Туниса.

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Ранее сообщалось, что российский сервис аренды жилья tvill.ru подготовил рейтинг, согласно результатам которого Саранск стал лидером по доступности жилья, среди городов, в которых пройдут матчи чемпионата. В столице Мордовии средние затраты на аренду жилья в сутки в 2017 году составляла 1,5 тыс. рублей.

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