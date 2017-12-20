Москва, 20 декабря, 2017, 20:20 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия получила уведомление от инициативной группы в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году о проведении собрания 26 декабря. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщил журналистам член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, ЦИК уже получила оповещение о проведении группой избирателей собрания в поддержку самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Владимира Путина 26 декабря 2017 года.

«В инициативной группе находятся люди, которые в своих отраслях — великие хирурги, медики, выдающиеся представители IT-индустрии, науки, спорта, культурные деятели. В группе представлены разные интересные представительные лица. И людей, которые могли бы вызвать аллергию, я ни одного не замечал», — заявил профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев.

Эксперт подчеркнул, что такие члены инициативной группы, как ректор МГУ Владимир Садовничий, исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, олимпийский чемпион Александр Карелин, врач Лео Бокерия — заметные и уважаемые в своих областях люди, которые всегда участвовали в выдвижении президента и входили в круг его доверенных лиц.

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«Я являюсь победителем конкурса «Доброволец 2017». Владимир Владимирович лично наградил меня на сцене за мой вклад в сохранение озера Байкал. Работая с 2012 года на побережье озера Байкал, как со стороны Иркутской области, так и со стороны Республики Бурятия, я вижу, как наш президент много вкладывает не только в сохранение озера, но и объединение двух берегов», — отметил руководитель международного общественного проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев, комментируя свое решение об участии в инициативной группе .

«Считаю, что Владимир Владимирович не только самовыдвиженец, но и мой кандидат, потому что я долгое время работаю вместе с ним, начиная от партийного строительства и, самое главное, продолжая тем, что наше государство сегодня стабильно, страна развивается. Поэтому, обсуждая с коллегами особенности выдвижения и учитывая, что я не единожды участвовал в избирательных кампаниях и избирался сам, я не нашёл для себя другого выхода, кроме как быть здесь, в этом символическом месте — Музее Победы, чтобы вместе с коллегами обсудить подробности создания инициативной группы по поддержке выдвижения Владимира Владимировича Путина. Давно наблюдаю Владимира Владимировича, давно работаю с ним, начиная ещё с тех периодов, когда он более активно занимался дзюдо и самбо. Это сближает нас, делает не только участниками сложных процессов, но и борцами. Я не один созыв являюсь депутатом Государственной думы, вижу, какие сложные, но исполнимые обязательства мы принимаем на себя как государство. Предполагаю, что так должно быть ещё один избирательный период», — рассказал олимпийский чемпион Александр Карелин.

«Когда руководитель движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова — а мы познакомились с ней на очень большом мероприятии — форуме добровольцев, который я провел с огромным удовольствием, — предложила мне сюда прийти (войти в состав инициативной группы), я, естественно, согласился. Это большая организация, я давно слежу за её успехами, и, конечно, я здесь. Я — гражданин своей страны, я мечтаю, чтобы страна продолжила развиваться, чтобы мы ещё крепче стояли на ногах, потому что у нас действительно много проблем, которые мы вместе в состоянии решить», — рассказал телеведущий Дмитрий Губерниев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на встрече организационного комитета инициативной группы, которая прошла накануне, 19 декабря, в Москве в Музее Победы на Поклонной горе, было объявлено, что заседание инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом на президентские выборы пройдет 26 декабря на ВДНХ. В заседании будут участвовать порядка 600 человек.