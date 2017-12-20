Москва, 20 декабря, 2017, 20:17 — ИА Регнум. Столичная полиция просит граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях, которые хочет устроить глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин 24 декабря. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Илья Яшин

«Полиция Москвы просит граждан воздержаться от участия в несогласованном публичном мероприятии в Лермонтовском сквере 24 декабря. В соответствии с законом ГУ МВД России по Москве примет все необходимые меры по пресечению указанного несогласованного мероприятия», — сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД.

Также в полиции напомнили, что мэрия Москвы предлагала организаторам акции провести её на проспекте Сахарова, но те отказались.