Четумаль, Мексика, 20 декабря, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Полиция мексиканского штата Кинтана-Роо озвучила окончательную информацию о погибших в результате аварии туристического автобуса на юге от города Тулум, передает Associated Press.

Kaatjem Авария

По данным полиции, в результате аварии погибли восемь граждан США, четверо граждан Бразилии, двое граждан Швеции и гражданин Мексики — туристический гид.

Еще двое граждан Швеции получили серьезные ранения и были направлены на лечение в Соединенные штаты. Семеро пассажиров с легкими ранениями получили первую помощь и вернулись на круизный лайнер в Тулуме.

Водитель автобуса также был ранен. После оказания первой помощи он был взят под стражу — полицейские устанавливают степень его вины в случившемся.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в мексиканском штате Кинтана-Роо перевернулся автобус с туристами из США и ЕС, направлявшимися к руинам поселения майя в Чачобене. Авария произошла в 175 километрах от прибрежного города Тулум.