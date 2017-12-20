Калуга, 20 декабря, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Сегодня, 20 декабря, состоялось совместное заседание комитетов Городской думы Калуги. Вёл заседание председатель комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству Виктор Борсук.

Пресс-служба Городской думы Калуги Совместное заседание комитетов Городской думы Калуги 20.12.17

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, депутаты рассмотрели проект законодательной инициативы по внесению изменений в закон Калужской области «Об административных правонарушениях».

Проект закона предусматривает ужесточение административной ответственности за безбилетный проезд и провоз неоплаченного багажа в городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования, а также установление административной ответственности водителей за невыдачу проездных билетов оплатившим проезд пассажирам.

Предлагается увеличить размер штрафов за безбилетный проезд и провоз неоплаченного багажа со 100 до 1000 рублей, за повторное совершение аналогичных правонарушений с 300 до 3000 рублей.

За невыдачу проездных билетов оплатившим проезд пассажирам на водителей или кондукторов будет налагаться штраф в размере 500 рублей.

Проект законодательной инициативы был поддержан и вынесен на заседание Городской думы. Депутаты также одобрили представленный управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений проект положения «О порядке установления и прекращения публичных сервитутов на территории муниципального образования «Город Калуга».

Члены комитетов поддержали предложения по согласованию мирового соглашения между Городской управой и ООО «Караван» по взысканию задолженности по арендной плате. За аренду земельных участков ООО «Караван» задолжало Городской управе 6,5 млн. рублей, в счёт погашения задолженности и пени ООО «Караван» обязуется передать в муниципальную собственность долю нежилого помещения общей площадью 298 кв. метров, расположенного в доме № 11 по улице Спартака.

Стоимость указной доли составляет 10,2 млн. рублей, оставшаяся доля помещения будет передана в муниципальную собственность в 2018 году в счёт погашения задолженности, образовавшейся по договорам аренды за 2017 год.