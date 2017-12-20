Москва, 20 декабря, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Росавиация совместно с Ростуризмом проанализировала программу нерегулярных (чартерных) рейсов 15 авиакомпаний на период новогодних праздников и выявила несоответствие заявленных полетов техническим возможностям шести авиакомпаний, что может привести к задержке и отмене рейсов. Об этом сообщили 20 декабря в пресс-службе авиационного ведомства.

Зал ожидания

В период новогодних праздников авиакомпании подали 586 заявок на международные туристические чартерные рейсы, из которых 292 уже согласованы. Самолеты чартерными рейсами доставят пассажиров в аэропорты 17 стран.

Для исключения ситуаций с задержкой рейсов или их отменой была сформирована рабочая группа с участием представителей Ростуризма. Комиссия проводит анализ соответствия технологических графиков оборота российских авиакомпаний на предмет соответствия чартерным рейсам.

У шести авиакомпаний рабочая группа выявила несоответствие количества чартерных рейсов возможностям парка самолетов.

В результате авиакомпании «АЗУР эйр» и «РоялФлайт» сократили свои чартерные программы на 15% и 5% соответственно.

В адрес авиакомпаний «Якутия», «Саратовские авиалинии», «Северный ветер» ведомство направило уведомление о необходимости сокращения программы чартеров на 30%. Компания «Икар» должна сократить данный вид перевозок на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2017 года в Ассоциации туроператоров России заявили, что в 2018 году стоимость чартерных рейсов увеличится, а цена туристических путевок вырастет.

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