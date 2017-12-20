Москва, 20 декабря, 2017, 19:55 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от специальных служб эффективно защищать общественную и политическую жизнь России от внешнего вмешательства. Об этом глава государства заявил сегодня, 20 декабря, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню сотрудников органов безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Большая ответственность лежит на контрразведывательных и разведывательных подразделениях: нужно поставить надежный барьер внешнему вмешательству в нашу общественную и политическую жизнь, пресекать деятельность иностранных спецслужб», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что в последнее время, иностранные спецслужбы всячески пытаются активизировать свою работу в России.

В этой связи, спецслужбы должны обеспечивать информационное и аналитическое сопровождение важнейших государственных решений в сфере оборонной и международной политики.

«Столь же эффективными должны быть ваши усилия и по всем другим ключевым направлениям — это противодействие преступности и коррупции, пограничный контроль, охрана государственных, специальных объектов, обеспечение надежности систем правительственной связи и управления», — заявил Путин.

Глава государства рассчитывает, что работники специальных служб будут стремиться к максимальным результатам по каждой профильной задаче, будут действовать твердо, профессионально и эффективно.

Путин сердечно поблагодарил работников специальных служб за их работу и большой вклад в обеспечение безопасности и суверенитета России.