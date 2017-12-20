Путин: иностранные спецслужбы вновь пытаются дестабилизировать Россию
Москва, 20 декабря, 2017, 19:55 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от специальных служб эффективно защищать общественную и политическую жизнь России от внешнего вмешательства. Об этом глава государства заявил сегодня, 20 декабря, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню сотрудников органов безопасности.
«Большая ответственность лежит на контрразведывательных и разведывательных подразделениях: нужно поставить надежный барьер внешнему вмешательству в нашу общественную и политическую жизнь, пресекать деятельность иностранных спецслужб», — сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что в последнее время, иностранные спецслужбы всячески пытаются активизировать свою работу в России.
В этой связи, спецслужбы должны обеспечивать информационное и аналитическое сопровождение важнейших государственных решений в сфере оборонной и международной политики.
«Столь же эффективными должны быть ваши усилия и по всем другим ключевым направлениям — это противодействие преступности и коррупции, пограничный контроль, охрана государственных, специальных объектов, обеспечение надежности систем правительственной связи и управления», — заявил Путин.
Глава государства рассчитывает, что работники специальных служб будут стремиться к максимальным результатам по каждой профильной задаче, будут действовать твердо, профессионально и эффективно.
Путин сердечно поблагодарил работников специальных служб за их работу и большой вклад в обеспечение безопасности и суверенитета России.