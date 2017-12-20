Душанбе, 20 декабря, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Соглашение о финансировании по проекту «Реабилитация Нурекской ГЭС, фаза 1», подписанное с Международной Ассоциацией Развития (МАР) в июне 2017 года сегодня, 20 декабря, ратифицировала нижняя палата парламента Таджикистана.

Troetona Дамба Нурекской ГЭС, Таджикистан

По словам министра энергетики и водных ресурсов страны Усмонали Усмонзоды, на реализацию проекта МАР выделит 225 млн долларов: 57 млн гранта и 168 млн долларов льготного кредита.

Так, собрана необходимая для первой фазы реабилитации Нурекской ГЭС, которая будет реализована в течение пяти лет.

Всего проект реабилитации энергообъекта планируется провести в две фазы. Вторая фаза, по расчетам, также обойдется примерно в 350 млн долларов.

Согласно проекту, должны быть заменены все 9 гидроагрегатов и ключевых компонентов инфраструктуры станции и автотрансформаторы, реконструированы вспомогательные трансформаторы, повышена безопасность эксплуатации плотины, а также планируется оказание технической помощи. Однако по ее завершении, утверждает глава энергетического ведомства страны, выработка электричества на ГЭС достигнет 3300 МВт, то есть на 10% превысит проектную мощность.

Ранее для реализации проекта по реабилитации крупнейшей гидроэлектростанции в Средней Азии, чья каменно-насыпная плотина считается второй в мире по высоте, в качестве кредита 40 млн долларов выделил Евразийский фонд стабилизации и развития и 60 млн долларов — Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

Напомним, Нурекская ГЭС обеспечивает 70% всего производимого в Таджикистане электричества. При своей проектной мощности в 3000 МВт в последние годы вырабатывает не более 2320 МВт.

Напомним, что из-за неисправной автоматической противоаварийной системе на крупнейшей в стране подстанции «Регар 500-кВ» была нарушена работа Нурекской ГЭС. Это привело к тому, что 28 октября на 90% территории Таджикистана в течение почти трех часов не было электричества. Авария не сказалась на энергообеспечении только Горно-Бадахшанской автономной области, имеющей автономные источники электроэнергии.