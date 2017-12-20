Калуга, 20 декабря, 2017, 19:46 — ИА Регнум. 20 декабря на совместном заседании комитетов Городской думы Калуги был рассмотрен вопрос переименования остановочного пункта, расположенного по нечётной стороне улицы Московская в районе дома №235.

Пресс-служба Городской думы Калуги Совместное заседание комитетов Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в управление городского хозяйства поступило обращение с предложением изменить название остановочного пункта «Трансмаш» на «Университет юстиции». Переименование должно помочь иногородним студентам Университета юстиции.

Члены комитета не поддержали предложение. Председатель комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству Виктор Борсук выступил с предложением либо оставить прежнее наименование остановочного пункта, либо изменить его на «Сквер имени академика Кирюхина». Решение о переименовании остановочного пункта будет принято Городской управой.

Также депутаты поддержали предложения по внесению изменений в положение об управлении экономики и имущественных отношений.

Поправки предусматривают наделение управления экономики и имущественных отношений функциями по координации деятельности в сфере муниципально-частного партнёрства и охране объектов культурного наследия.

Председатель комитета по вопросам социального развития Марина Ставиская рекомендовала руководству управления проработать вопрос возобновления программы «Старый город».

Председатель бюджетного комитета Константин Сотсков в свою очередь предложил проработать вопрос реконструкции улицы Воскресенской в рамках подготовки к 650-летию Калуги.

Как сообщил депутатам начальник управления экономики и имущественных отношений Алексей Дулишкович, вопрос реализации программы «Старый город» зависит исключительно от финансирования, в случае, если будут предусмотрены бюджетные ассигнования, реализация программы будет продолжена.

Также он сообщил, что согласно поправкам в федеральное законодательство, за счёт средств, выделенных на подготовку к юбилею города, возможен ремонт и реконструкция только объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Будет продолжена работа по поиску инвесторов и арендаторов для объектов, признанных памятниками истории и культуры.