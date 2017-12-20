Москва, 20 декабря, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Усилиями служб безопасности России в 2017 году было предотвращено более 60 терактов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая 20 декабря на торжественном вечере, посвящённом Дню работника органов безопасности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны России Подразделения антитеррора

«В текущем году усилиями органов безопасности в России были сорваны планы по подготовке свыше 60 преступлений террористической направленности», — сказал глава государства.

Владимир Путин также отметил, что террористы сегодня «пытаются приспособиться к меняющейся ситуации». «Международный терроризм сегодня — это и фанатики-одиночки, и сетевые, хорошо законспирированные структуры, и подпольные так называемые спящие ячейки», — сказал он.

В этой связи президент призвал сотрудников органов безопасности «продолжать системную и последовательную работу, сохранять максимальную концентрацию».

«Необходимо укреплять как внешний, так и внутренний контуры антитеррористической безопасности России, вести работу по уничтожению финансовых и вербовочных сетей преступников, противодействовать попыткам экстремистов и радикалов влиять на молодёжь, распространять идеологию ненависти, религиозной нетерпимости и агрессивного национализма», — подчеркнул Путин.

Напомним, накануне глава ФСБ России Александр Бортников сообщил, что усилиями его ведомства в 2017 году было предотвращено 23 теракта. Он также заявил, что за последние шесть лет удалось практически в десять раз снизить количество совершаемых в России преступлений террористической направленности.

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