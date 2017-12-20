Ульяновск, 20 декабря, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Глава Ульяновской области Сергей Морозов вручил лучшим студентам региона сертификаты на получение стипендии имени Владимира Александровича Клауса. Торжественное награждение состоялось на десятом юбилейном молодёжном «Губернаторском балу».

Ulgov.ru Сергей Морозов вручает лучшим студентам региона сертификаты на получение стипендии имени Владимира Александровича Клауса

«Здесь собрались самые яркие, успешные представители нового поколения. Хочу напомнить, что наш президент после общения с вами, талантливой молодёжью, принял решение объявить 2018-й Годом добровольца и волонтёра в России. Мы уделяем этому направлению особое внимание, потому что хотим, чтобы Ульяновская область была регионом отзывчивых, успешных, активных людей. Именно от вас зависит, станут ли наши планы реальностью. А мы, со своей стороны, обеспечим вам необходимую помощь», — сказал в своем приветственном слове губернатор Сергей Морозов.

Напомним, что с 2011 года в регионе действует закон «О мерах социальной поддержки талантливых и одаренных обучающихся, студентов, аспирантов, педагогических и научных работников образовательных учреждений и научных организаций», предусматривающий дополнительные стипендии из средств областного бюджета.

Стипендия имени Владимира Александровича Клауса касается студентов-очников средних и высших профессиональных учебных заведений — победителей и призеров областных, всероссийских и международных соревнований, олимпиад, конкурсов. Десяти студентам ссузов выплачивается по 3000 рублей, если претенденты по итогам предыдущего семестра имеют оценку успеваемости не ниже «хорошо». Пятнадцати студентам вузов назначаются стипендии по 3500 рублей.

«Я принимаю активное участие в жизни своего вуза, вхожу в состав студактива гуманитарного факультета, в прошлом году участвовала в конкурсе «Студенческий лидер» и выиграла региональный этап. Данную стипендию я буду получать второй год подряд. Для меня это очень почётно, так как всего 15 студентов высших учебных заведений региона получают стипендию имени В.А. Клауса. Очень рада, что в нашем регионе есть такая форма поощрения активной молодежи», — сказала студентка УлГУ Елизавета Глонина.

За время существования стипендии её лауреатами стали около 90 учащихся вузов и 60 представителей ссузов Ульяновской области.

«Региональная власть старается поддерживать и стимулировать молодых талантливых ребят. Это и различные стипендии, например, имени Владимира Александровича Клауса для молодёжных активистов, имени Петра Васильевича Дементьева в сфере авиации и авиастроения, имени Николая Михайловича Карамзина в сфере искусства и многие другие. Это и грантовая поддержка, в том числе Губернский конкурс молодёжных проектов, в котором множество номинаций: «Творчество», «Добровольчество», «Патриотизм», — отметила министр молодёжного развития Ульяновской области Оксана Солнцева.

Стоит отметить также, что школьники Ульяновской области участвуют во всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиаде «Умницы и умники». К данному федеральному проекту Ульяновская область подключилась в 2014 году в рамках реализации подписанного соглашения между губернатором Сергеем Морозовым и автором телепрограммы «Умницы и умники» Юрием Вяземским. В сезоне игр 2017−2018 гг. от региона выступали пять старшеклассников (всего участниками стали 56 школьников из разных регионов России). Двое из них прошли в полуфинал: это Михаил Родионов из Вешкаймской школы №2 имени Б.П. Зиновьева и Юлия Тогаева из Кузоватовской школы №1. остязания состоятся в феврале 2018 года в Москве.