Саранск, 20 декабря, 2017, 19:29 — ИА Регнум. В Москве подвели итоги конкурса «100 лучших товаров России». В этом году предприятия Мордовии получили четыре награды, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

E-mordovia.ru «100 лучших товаров России»

«Саранский консервный завод» отмечен за новый товар — мясо цыплят в собственном соку. Саранское оптическое волокно делают как импортозамещающую продукцию. Соответственно, конкурировать приходится с мировыми лидерами этой высокотехнологичной сферы. Так как уже раскрылся и экспортный потенциал продукции, саранское оптоволокно продают в Европе и Азии. Награда «100 лучших товаров России» дает предприятию дополнительную возможность заявить о себе.

Дважды награжденным стал «Ичалковский сыродельный комбинат». Во-первых, за инновационный продукт твердый сыр «Манчего» по испанским рецептам. Во-вторых, сыроваров отметили юбилейным призом за ежегодное участие в конкурсе. Все больше мордовских предприятий входят в когорту лучших из лучших производителей в России. И все больше людей знают, что покупать мордовские товары означает покупать качественное.