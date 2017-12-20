Салехард, 20 декабря, 2017, 19:30 — ИА Регнум. Проблему разбитых дорог Ямала может решить лишь передача их в федеральную собственность. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин на прямой линии 19 декабря 2017 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Russianhighways.ru Строительство автотрассы

«Огромные расстояния. Огромные деньги для содержания. Мы создали рабочую группу по дорогам. В 2018 году, я уверен, какие-то изменения произойдут. Хочется в максимальную собственность федеральную отдать дороги. Чтобы деньги, которые мы сейчас тратим на содержание, отдать на реконструкцию дорог. Не функция наша была строить эти дороги, а Федерации. Но мы понимали, что не скоро это все произойдет. И по численности населения не всегда мы соответствуем в наших городах. Решение по строительству дороги Надым — Салехард принималось, когда мы не понимали, из каких средств пойдет финансирование. Настолько дорогая эта дорога, что мы не знали, откуда брать деньги. И то, что мы ее строим, потому что планки задрали и ищем источники финансирования. На месте не сидим — это факт», — считает Дмитрий Кобылкин.

Как ранее сообщала пресс-служба губернатора ЯНАО, на строительство дорог в 2018 году из бюджета арктического региона будет затрачено семь миллиардов рублей. Отметим, что в 2016 году на прямой линии Дмитрий Кобылкин говорил, что проблема плохих дорог Ямала заключается в отсутствии альтернативной железной дороги.

«И как бы мы ни пытались их качественно строить, они все быстро приходят в негодность. И разбиваются транспортом топливно-энергетического комплекса. Дороги нужны нам, как воздух», — сетовал в прошлом году глава арктического региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале пятая часть уже построенных дорог не соответствует техническим нормативам эксплуатации. Данный показатель не меняется второй год, тогда как объем средств, выделенных на дороги, солидно вырос. Всего на Ямале 2 тыс. 491 км дорог общего пользования. Из них половина — региональные и межмуниципальные, другая половина — местного значения. В ближайшие годы в федеральную собственность с учетом достройки и реконструкции войдут участки региональных дорог в ХМАО и ЯНАО общей протяженностью 1199 км. Из них на Ямале — 884 км, сообщила пресс-служба Федерального дорожного агентства в мае 2017 года.