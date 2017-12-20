В Подмосковье думают, как пресечь нецелевое использование садовых участков
Красногорск, 20 декабря, 2017, 21:18 — ИА Регнум. Мособлдума на законодательном уровне проработает вопрос нецелевого использования земельных участков, предназначенных для садоводства и индивидуального жилищного строительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства 20 декабря. Как заявили на заседании круглого стола, посвящённого проблеме, в российском законодательстве отсутствуют и само понятие «многоквартирный дом», и критерии, с помощью которых можно было бы ещё на стадии возведения отличить данный объект капитального строительства от иных.
«На сегодня нет чёткого понимания, что именно находится на данных землях. Речь идёт, в частности, о гостиницах. Как показывает судебная практика, владельцы гостиниц легко доказывают, что объект построен для их личных нужд. Поэтому здесь необходимы чёткие определения законодательства», — заявил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин («Единая Россия»).
По информации министерства имущественных отношений Московской области, вна территории 22 районов и городских округов было выявлено 237 земельных участков, которые используются не по целевому назначению. Для информирования собственников земельных участков о необходимости приведения вида разрешённого использования к фактическому, Минимуществом совместно с активистами ОНФ и органами местного самоуправления были поведены соответствующие рейды. В результате проведённой работы собственниками был изменён вид разрешённого использования 19 земельных участков в четырёх муниципальных районах Московской области.
В ходе круглого стола также отметили, что нецелевое использование земельных участков мешает окружающим. Так, итоги мониторинга садовых некоммерческих товариществ (СНТ) показывают, что на дачных участках создают склады, организовывают автомойки и автосервисы, что недопустимо с точки зрения санитарных норм.
«Но при этом есть и такие нужные объекты, как магазины, особенно в удалённых СНТ. Необходимо сделать так, чтобы размещение объектов, которые приносят малому бизнесу доход, местному бюджету поступления от налогов, а людям удобства, было законно. Это необходимо регламентировать», — считает Владимир Шапкин.
Он добавил, что ряд вопросов уже прорабатывают, например, внесение изменений в ГК, которые помогут пресекать несанкционированное использование участка ещё на стадии строительства.
«Дело в том, что зачастую люди жалуются на такие несанкционированные объекты, когда те находятся ещё в стадии строительства, но законных прав что-либо предпринять на сегодня нет, так как это касается собственности физлиц», — заключил Шапкин.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления принял в первом чтении поправки в градостроительный и земельный кодексы РФ и закон «О личном подсобном хозяйстве», направленные на борьбу с самостроем. Согласно новым правилам, запрещается строительство индивидуальных жилых и садовых домов выше трёх этажей и 20 метров. Кроме того, их нельзя будет делить на квартиры и блок-секции. Те, кто нарушит предписание, будет обязан снести постройку, в противном случае земельный участок будет изъят.
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