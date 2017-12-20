Красногорск, 20 декабря, 2017, 21:18 — ИА Регнум. Мособлдума на законодательном уровне проработает вопрос нецелевого использования земельных участков, предназначенных для садоводства и индивидуального жилищного строительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства 20 декабря. Как заявили на заседании круглого стола, посвящённого проблеме, в российском законодательстве отсутствуют и само понятие «многоквартирный дом», и критерии, с помощью которых можно было бы ещё на стадии возведения отличить данный объект капитального строительства от иных.

Юрий Пименов. Сажают картофель (фрагмент). 1943

«На сегодня нет чёткого понимания, что именно находится на данных землях. Речь идёт, в частности, о гостиницах. Как показывает судебная практика, владельцы гостиниц легко доказывают, что объект построен для их личных нужд. Поэтому здесь необходимы чёткие определения законодательства», — заявил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин («Единая Россия»).

По информации министерства имущественных отношений Московской области, вна территории 22 районов и городских округов было выявлено 237 земельных участков, которые используются не по целевому назначению. Для информирования собственников земельных участков о необходимости приведения вида разрешённого использования к фактическому, Минимуществом совместно с активистами ОНФ и органами местного самоуправления были поведены соответствующие рейды. В результате проведённой работы собственниками был изменён вид разрешённого использования 19 земельных участков в четырёх муниципальных районах Московской области.

В ходе круглого стола также отметили, что нецелевое использование земельных участков мешает окружающим. Так, итоги мониторинга садовых некоммерческих товариществ (СНТ) показывают, что на дачных участках создают склады, организовывают автомойки и автосервисы, что недопустимо с точки зрения санитарных норм.

«Но при этом есть и такие нужные объекты, как магазины, особенно в удалённых СНТ. Необходимо сделать так, чтобы размещение объектов, которые приносят малому бизнесу доход, местному бюджету поступления от налогов, а людям удобства, было законно. Это необходимо регламентировать», — считает Владимир Шапкин.

Он добавил, что ряд вопросов уже прорабатывают, например, внесение изменений в ГК, которые помогут пресекать несанкционированное использование участка ещё на стадии строительства.

«Дело в том, что зачастую люди жалуются на такие несанкционированные объекты, когда те находятся ещё в стадии строительства, но законных прав что-либо предпринять на сегодня нет, так как это касается собственности физлиц», — заключил Шапкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления принял в первом чтении поправки в градостроительный и земельный кодексы РФ и закон «О личном подсобном хозяйстве», направленные на борьбу с самостроем. Согласно новым правилам, запрещается строительство индивидуальных жилых и садовых домов выше трёх этажей и 20 метров. Кроме того, их нельзя будет делить на квартиры и блок-секции. Те, кто нарушит предписание, будет обязан снести постройку, в противном случае земельный участок будет изъят.

Читайте подробнее: Индивидуальное жильё ограничат 3 этажами и 20 метрами