Хараре, 20 декабря, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Новый глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва выступил с речью о предстоящих изменениях в стране после переворота, передает Reuters.

Zimbabwe HOPE TV Эммерсон Мнангагва

Мнангагва пообещал бороться с коррупцией. По мнению Мнангагва, коррупция — «основной источник целого ряда проблем, с которыми (Зимбабве) сталкивается как страна».

Также Мнангагва намерен привлечь в Зимбабве иностранные инвестиции. Для этого планируется отменить ряд законов, которые позволяли государству производить конфискации имущества частных компаний, а также смягчить визовый режим с рядом государств.

Кроме того, новый глава африканской страны обратился к бизнесу Зимбабве — он попросил «проявить сдержанность» и остановить рост цен, который продолжается с момента госпереворота середины ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный переворот в Зимбабве произошел в ночь с 14 на 15 ноября — военные вывели на улицы Хараре танки, захватили телевидение и правительственный квартал, и арестовали многолетнего президента Роберта Мугабе.

В настоящий момент Мугабе находится за границей, главой правящей партии ZANU-PF и и.о. президента назначен бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва.